BPMA retira rede de pesca irregular do Cocó durante monitoramento

Uma rede de pesca predatória foi retirada do leito do Rio Cocó nesta segunda-feira, 22, durante operação de monitoramento realizada na área. De acordo com o que foi repassado pelo tenente Araújo, veterano de navegação no Cocó, o material foi encontrado durante a ação de monitoramento realizada em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

“Retiramos 30 estacas que seguravam a rede e foram feitas a partir da supressão de mangue”, disse. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, além de terem usado mangue novo para fazer as estacas que seguravam o acessório, o equipamento colocado de maneira atravessada no leito do rio tem impacto negativo sobre a biodiversidade do local.