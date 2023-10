Funcionária de resort morre eletrocutada no estabelecimento, em Aquiraz

Uma funcionária de um resort, localizado em Aquiraz, morreu eletrocutada ao manusear um equipamento do estabelecimento, no último dia 24 de setembro. De acordo com informações da declaração de óbito, Thauane Almeida Tavares tinha 21 anos e foi atingida por um choque elétrico, nas dependências do Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf.

A jovem trabalhava na área de recreação. Segundo um familiar dela, que preferiu não se identificar, um evento tinha sido realizado no local e Thauane dividiu com os colegas as tarefas para reorganização do espaço.