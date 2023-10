Ceará registra 52 acidentes e 9 mortes em rodovias durante feriado

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registraram 52 acidentes nas rodovias do Ceará durante o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, entre a quarta feira, 11, e o domingo, 15. Sinistros deixaram 45 feridos e nove pessoas mortas.

Já a PRF intensificou as fiscalizações e concentrou esforços "para o combate à embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, falta de equipamentos de segurança e crimes nas estradas".

Durante esses cinco dias foram registrados nas rodovias federais que cruzam o Ceará: 13 autuações por embriaguez ao volante, flagrante de 197 motoristas realizando ultrapassagens proibida, de 53 condutores ou passageiros de motocicleta sem usar capacete e de 26 pessoas não utilizando o cinto de segurança.

Em relação aos acidentes, órgão identificou 20 sinistros ao longo da operação, "resultando em 19 feridos e três pessoas que perderam a vida". Óbitos foram registrados em Penaforte e um em Itapajé.

Uma pessoa foi presa no período. Além do trabalho focado em garantir a segurança no trânsito, ação dos agentes também resultou em 12 pessoas detidas e 18 Kg de maconha apreendidos.

De acordo com a PRF, considerando somente os dados apurados pela instituição, "o feriado se comportou como um fim de semana convencional, com baixa letalidade".