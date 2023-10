Empresária acusada de mandar matar advogada e mãe entra na lista dos mais procurados do CE

Motivação do crime seria interesse amoroso da suspeita pelo então companheiro de Rafaela, um coronel da Polícia Militar. As negociações foram feitas pelo WhatsApp

Os acusados são: Reginaldo Cavalcante dos Santos, 40, José Elton Cavalcante Mano da Silva, 22, e os PMs Edilson Barbosa da Luz, 61, Daniel Medeiros de Siqueira e Francisco Amaury da Silva Araújo.

A denúncia do Ministério Público do Estadp do Ceará (MPCE) contra o grupo foi oferecida no ultimo dia 10 de outbro e, no dia seguinte, o juízo da Comarca de Marco aceitou denúncia. Todos tornaram-se réus.

As investigações mostram que foram feitos levantamentos da rotina de Rafaela e que Ediane teria entrado em contato com um dos militares afirmando que teria um "serviço em Morrinhos". As negociações foram realizadas por meio de WhatsApp.

