Dois suspeitos de latrocínio são capturados em Aquiraz

Duas pessoas foram capturadas na tarde dessa terça-feira, 29, suspeitas de participação em um latrocínio (roubo seguido de morte) de uma mulher de 35 anos. A ação criminosa aconteceu no sábado, 26, no município de Aquiraz, distante 29,9 km de Fortaleza.

Os capturados são um homem de 39 anos e um adolescente de 16 anos. A contadora Kaianne Bezerra Chaves foi encontrada morta com sinais de tortura dentro da própria casa, no bairro Planalto do Sol.



A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Metropolitana de Aquiraz e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).