Marido de contadora disse à família que pretendia cremar corpo e jogar cinzas da esposa na Europa

Leonardo Nascimento Chaves foi preso suspeito de ser o mandante do crime contra a então companheira, Kaianne Bezerra Lima, de 35 anos . Familiares que pediram para ter a identidade preservada informaram que após a morte da contadora, no dia 26 de agosto, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, Leonardo teria demonstrado interesse em cremar o corpo da vítima e jogar as cinzas na Europa.

Conforme a fonte ouvida pelo O POVO, o casal tinha um relacionamento de 12 anos, participava de um grupo religioso de casais e fazia promessas de amor um ao outro.

Para a parente, de nome preservado, o luto tornou-se duplo. Primeiro pela morte de Kaianne, que foi vitima de violência, e depois pela descoberta do suposto envolvimento de Leonardo. As investigações mostraram imagens do professor de inglês com os executores de Kaianne horas antes da morte.

Kaianne estava em casa no dia do crime, operada do nariz, enquanto o companheiro aguava plantas do lado de fora. Dois homens invadiram a casa, mataram Kaianne com pauladas e fugiram levando pertences da casa. Leonardo teria ficado preso nos fundos da residência.

Dois suspeitos pelo crime foram presos e, posteriormente, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, identificou que o professor esteve com os mesmos homens horas antes do crime. Os autos do inquérito policial descrevem cenas perturbadoras, informadas pelo adolescente suspeito da execução.

Leonardo teria dívidas e teria contratado os criminosos para matar a própria esposa e receber o valor de um seguro. A ida ao lado de fora para molhar as plantas seria uma deixa planejada para que os executores entrassem na casa, conforme a investigação.

Conforme o documento, além disso, o pedaço de pau usado contra Kaianne havia sido colocado no local pelo próprio marido. O homem pediu que os criminosos batessem nele para fingir que havia sido agredido durante o assalto.