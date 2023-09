Piloto de motocross sofre acidente no Porto das Dunas e é resgatado por helicóptero da Ciopaer

Vítima chocou-se com com outro veículo quando praticava motociclismo esportivo

Um piloto de motocross, de 26 anos, que sofreu um acidente nesse sábado, 9, no Porto das Dunas, em Aquiraz (RMF), foi resgatado por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

De acordo com informações da SSPDS, o homem praticava motociclismo esportivo quando chocou-se com outro veículo. Com a colisão, a vítima quebrou o fêmur.

Devido à gravidade da situação, a Fênix 9, da Ciopaer, foi acionada para realizar o transporte da vítima a um hospital.