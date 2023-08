Jiboia de mais de dois metros é resgata de galinheiro em Itaiçaba

Após ser retirada do recinto, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural

Apenas nos sete primeiros meses deste ano, 7.098 animais foram resgatados pela entidade. O número é 13% maior ao daquele apresentado no mesmo período de 2022, quando 6,250 bichos foram soltos — em todo o ano passado, 8.783 resgates foram observados.

O animal estava em um galinheiro quando os agentes do CBMCE realizaram o resgate. O acionamento da corporação se deu por meio do número 193.

Uma jiboia, de aproximadamente 2,50 metros , foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em Itaiçaba , na quarta-feira, 23. A serpente não apresentava ferimentos e foi solta em seu habitat natural.

O resultado apresentado de janeiro a julho de 2023 já é superior a 2019 (3.926 resgates) e 2020 (5.217) e 2021 (6.252).

O que fazer quando encontrar animais peçonhentos?



Segundo o CBMCE, deve-se evitar contato com animais peçonhentos caso eles se instalem em residências ou lugares com a presença de civis — neste contexto, deve-se acionar a corporação, por meio do número 193, para que o processo de captura possa ser realizado da maneira correta.