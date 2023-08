Ceará recebe prova de certificação de Cães de Resgate

Até o próximo dia 25, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) receberá a certificação de novos Cães de Resgate. A certificação será homologada pela Liga Nacional de Bombeiros (Ligabom).

“As provas de certificação de cães possuem o objetivo de manter a qualidade e a operacionalidade dos binômios de busca e resgate, pois se testam habilidades, personalidade dos cães como autonomia na busca, perseverança, resistência e características específicas para um bom cão de busca e resgate”, afirmou o comandante da Companhia de Busca com Cães (CBCães) do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), do Corpo de Bombeiros do Ceará, capitão Eliomar Alves.

Leia mais Incêndio no Edson Queiroz: bombeiros realizam rescaldo na área

Sobre o assunto Incêndio no Edson Queiroz: bombeiros realizam rescaldo na área

Esta é a primeira vez que a Ligabom fará uma prova de certificação de Cães de Resgate no Ceará. “Essa prova vem carregada de significados. Primeiro porque o Ceará tem a primazia do serviço no Nordeste, sendo um polo irradiador de técnicas, fazendo com que o serviço se amplie na região”, destacou o tenente-coronel Parizotto, que é Presidente do comitê nacional de busca, resgate e Salvamento com Cães- Conabresc Ligabom e Diretor geral da comissão avaliadora da Certificação Nacional de Cães da Ligabom - Etapa Ceará CBMCE.



A partir de agora, o Ceará passa a ser um centro nacional de certificação de Cães de Resgate. “Mais uma vez o Ceará se convalida na importância regional desse importante e fascinante serviço”, afirmou Parizotto.