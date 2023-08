Incêndio atinge área de preservação ambiental, em Aquiraz

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um incêndio atingiu uma área de preservação ambiental do município de Aquiraz, na zona metropolitana de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 18.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o incêndio na vegetação é próximo à CE-040, na entrada de Aquiraz, e as chamas estão se aproximando do acostamento da estrada.