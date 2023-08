Furto de cabos causa instabilidade em semáforo na avenida Antônio Sales

Autarquia e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social atuam para identificar os autores do crime

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a instabilidade foi gerada após um furto de cabeamento dos equipamentos.

O semáforo localizado no cruzamento da avenida Antônio Sales com a rua Joaquim Nabuco apresentou instabilidade e está apagado desde quinta-feira, 17.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que orientadores de tráfego dão suporte aos condutores no cruzamento da Av. Antônio Sales com a Rua Joaquim Nabuco por conta de instabilidade semafórica provocada por furto de cabeamento.

Enquanto o funcionamento dos sinais afetados é normalizado, orientadores de tráfego dão suporte aos motoristas no local, que conta com alto fluxo de veículos.

Técnicos do órgão trabalham para restabelecer o funcionamento dos semáforos impactados pela ação, e, segundo a AMC, o equipamento da avenida Antônio Sales é prioridade.

Técnicos atuam nas ruas para restabelecer o funcionamento dos semáforos impactados pelas ações criminosas e o equipamento em questão é prioridade.

O órgão destaca que, ao constatar o problema, envia operadores para controlar o tráfego nos cruzamentos com maior fluxo veicular. A autarquia registra os atos criminosos em boletins de ocorrência, enquanto a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) atua para a identificação e punição dos criminosos. A AMC também auxilia os trabalhos de investigação da polícia, colaborando com o monitoramento dos atos em mais de 600 câmeras de vigilância.

Ressalta-se que em tais situações os condutores devem ficar atentos e seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita.