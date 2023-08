Carro pega fogo no bairro Cajazeiras, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou no controle das chamas que atingiram um veículo de passeio no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Ninguém ficou ferio, e o carro sofreu perda total. A ocorrência foi atendida por volta das 15h16min dessa quinta-feira, 17.

Segundo o 1º tenente Luciano Ferreira, foram utilizados cerca de 1.500 litros de água para combater as chamas e realizar o rescaldo do veículo.

O proprietário do veículo informou aos bombeiros que é revendedor de carros e que o incêndio aconteceu no momento em que realizava um teste com o carro. Ele acredita que a causa tenha sido um curto-circuito na parte elétrica.