Drogas apreendidas: 1,5 tonelada é incinerada em Aquiraz

Mais de 1,5 tonelada de drogas foi incinerada na manhã desta sexta-feira, 23, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A queima aconteceu em uma cerâmica, localizada no município de Aquiraz, a 29,9 km de Fortaleza.

Os entorpecentes fazem parte de 608 inquéritos policiais instaurados entre os anos de 2016 e 2023. Os seguintes materiais foram queimados:

1 tonelada de maconha;

46 quilos de crack;

146,6 quilos de cocaína;

130,1 quilos de pó branco;

111 unidades de Rivotril;

70 unidades de LSD;

21 unidades de comprimidos Ecstasy;

29 unidades de lidocaína;

21 frascos de cetamina;

1 quilo de MDMA;

2 unidades de lança-perfume;

11 caixas de outras drogas diversas que totalizam 94 quilos.

Os entorpecentes foram apreendidos nas seguintes cidades:

Aquiraz (CE);

Ararendá (CE);

Canindé (CE);

Caucaia (CE);

Fortaleza (CE);

Frecheirinhas (CE);

Horizonte (CE);

Ipueiras (CE);

Iracema (CE);

Maracanaú (CE);

Maranguape (CE);

Mombaça (CE);

Nova Russas (CE);

Pacajus (CE);

Pacatuba (CE);

Quixadá (CE);

Redenção (CE);

Saboeiro (CE);

Sobral (CE);

Tianguá (CE);

Ubajara (CE);

Viçosa do Ceará (CE);

Ponta Porã (MS).