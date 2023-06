Evento gratuito para cristãos empreendedores acontece no mês de junho em Aquiraz

O objetivo é levar princípios cristãos para os negócios com palestras e informação

O evento Cristãos Empreendedores (Crie) faz parte de um Ministério da Igreja Batista da Lagoinha, que visa, com os princípios cristãos, levar a palavra de Deus aos negócios e ao empreendedorismo. O encontro acontece no dia 24 de junho, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O evento é gratuito e, para participar, basta se inscrever por meio do Instagram do Crie Aquiraz. O público é formado por empreendedores, empresários e toda população que goste do tema empreendedorismo. Conforme o Crie, o objetivo é levar princípios cristãos para os negócios.

O líder da Lagoinha Global é o pastor André Valadão; na Lagoinha Aquiraz, o líder é o pastor Wid Fernandes. O líder do Cristãos Empreendedores Aquiraz é o advogado Oswaldo Cardoso.

Além dos participantes da Lagoinha Aquiraz, o evento terá a palestra de Marcelo Muniz, advogado, professor e empreendedor. O mesmo Ministério existe também em Belo Horizonte (MG).



Foto: divulgação Evento gratuito com palestras emAquiraz

Serviço Cristãos Empreendedores

Quando: 24 de junho (sábado)

Onde: CE-040, km 26

Outras informações: (85) 98188 0061