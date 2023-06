Spaece 2022: desempenho de alunos melhora, mas não supera pré-pandemia

O Estado apresenta níveis críticos com os alunos do novo ano em matemática

Os impactos da pandemia ainda são sentidos na educação cearense. Todos os níveis de alfabetização, 5º e 9º ano estão em rota de crescimento e, em alguns anos, conseguiram igualar os patamares de 2019, mas não superam os níveis do último ano antes da crise sanitária. É o que apontam os dados da avaliação do Ensino Fundamental no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) aplicada em outubro de 2022.

O Spaece é uma avaliação externa, censitária, para identificar como está a aprendizagem das crianças e adolescentes matriculados nos ensinos fundamental e médio. A ação abrange unidades escolares municipais e estaduais de todos os 184 municípios cearenses.

O resultado da pesquisa mais recente mostra o crescimento para marcar 192 pontos. No nível de alfabetização, em 2019, o Estado conseguiu ter 210 pontos, caindo drasticamente no Spaece de 2022.1, mas deferente ao ano de 2021, tendo apenas 116, em nível crítico.



No quinto ano, na disciplina de língua portuguesa, os alunos conseguiram igualar os patamares de 2019 e a rede alcançou os mesmo 235 pontos. Em matemática, o ritmo de crescimento não foi tão acentuado e os aluno marcaram 237 pontos, menor que os 242 registrados em 2019. O valor, no entanto, tirou o nível crítico de 190 pontos anteriores.

Os concludentes do ensino fundamental, em português, conseguiram também igualar os patamares da pandemia, com os mesmos 264 pontos de 2019. O salto igualmente tirou o caráter crítico antes de registrado no início de 2022.

A titular da Educação, Eliana Estrela, ressalta que o crescimento vem de um investimento na área nos anos de pandemia, com o fortalecimento do regime de colaboração com os municípios. "A recomposição foi feita por muitas mãos, claro que tinha tem o desejo também dos nossos governantes, como o ex-governador e hoje Ministro da Educação, Camilo Santana que investiu fortemente nesse período", disse.

E segue: "Com material dedicado às crianças junto aos municípios com o pacto pela aprendizagem, que foi um investimento de 130 milhões, onde nós investimos tanto em equipamentos para gravação de aulas e para a formação de professores".

Matemática no 9º segue crítico

Em matemática, o número também cresceu atingindo 261, mas ficou abaixo do encontrado de 2019, na casa dos 263. A disciplina é o gargalo da educação cearense, com 125 municípios em nível nível critico, 47 intermediário e apenas 12 em nível adequado. Mesmo com o aumento registrado, o Estado ainda está em nível crítico.

Secretária avalia que a disciplina é desafio nacional. "É um desafio para nós. Todo o Brasil sente essa dificuldade e, no Ceará, não é diferente, nós temos um cientista chefe que acompanha mais diretamente todo esse processo junto à formação para professores fazem também é construindo materiais adequados para matemática", ressaltou.

A titular pontua que o novo Programa de Aprendizagem na Idade Certa (PAIC Integral) vai incluir mais aulas da matéria e vai destinar recursos aos municípios para que o Estado possa alcançar "bons resultados". O desempenho na disciplina deve alavancar resultados em outras matérias.

Com informações de Sara Oliveira e Bia Freitas