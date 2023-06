Universidade Federal do Cariri oferece 970 vagas para graduação a distância

Com a publicação do Aditivo II ao Edital 02/2023, as vagas ofertadas e o público alvo do Processo Seletivo Especial Discente (PSED) para os cursos de graduação da modalidade EAD foram ampliadas

O Centro de Educação a Distância da Universidade Federal do Cariri (UFCA) está oferecendo 970 vagas para os cursos de graduação a distância. Com a publicação do Aditivo II ao Edital 02/2023, as vagas ofertadas e o público alvo do Processo Seletivo Especial Discente (PSED) para os cursos de graduação da modalidade EAD foram ampliadas.

O curso de Gestão Financeira sendo o principal curso beneficiado, dispondo de 210 vagas, sendo 35 vagas para cada um dos seis polos de presenciais localizados em Icó, Campos Sales, Lavras da Mangabeira, Quixadá, Mauriti e Iguatu.

O público alvo deste curso também sofreu modificações, tendo como prioridade agentes públicos federais, estaduais ou municipais. Caso as vagas não sejam preenchidas pelos citados, elas serão repassadas para a ampla disputa.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o diretor do Centro de Educação a Distância da Universidade Federal do Cariri, Nilo Batista, relata que foi criado um processo seletivo específico para essa modalidade, sendo realizado todo online e por meio do histórico do aluno do ensino médio.

“É interessante destacar que parte dessas vagas são ofertadas, por exemplo nas licenciaturas, 50% das vagas tem que ser para professores que já estão em sala de aula e não possuem a formação devida, seja da rede pública municipal ou estadual”, pontua o gestor.

O prazo para se inscrever termina em 15 de julho, com as inscrições sendo efetuadas pela Plataforma Forms/UFCA. No edital, há vagas disponíveis para cursos de Licenciatura em Filosofia, com 180 vagas, Licenciatura em Matemática, com 180 vagas, Produção Multimídia, com 200 vagas e Análise e Desenvolvimento de Sistema, com 200 vagas.

Para mais informações, basta acessar o site da Universidade Federal do Cariri e conferir o edital de seleção.