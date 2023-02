Parapente cai na água após entrar na turbulência de um helicóptero em Aquiraz

Parapente estava em trajeto no sentido à Praia do Futuro

Após entrar na turbulência de um helicóptero, um parapente caiu na linha d'água próxima a faixa de areia da praia do Beach Park, em Aquiraz, na tarde desta segunda-feira, 20. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o acidente resultou em danos com o equipamento, mas ninguém ficou ferido.

Equipes de salvamento dos bombeiros, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. A princípio, nada foi encontrado no local.

Ao O POVO, o CBMCE informou que o parapente estava em trajeto no sentido à Praia do Futuro, quando encontrou problemas com a turbulência de um helicóptero e veio a cair na água.

