Duas pessoas morrem e três ficam feridas após acidente em Aracati

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas neste sábado, 18, de Carnaval, após uma colisão frontal entre dois veículos. O caso foi registrado no quilômetro 98 da BR-304, em Aracati. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme o Corpo de Bombeiros do Ceará, as guarnições atuaram com Corpo de Bombeiros Militar o Rio Grande do Norte durante o resgate de uma vítima que estava presa às ferragens. O acidente aconteceu na localidade de Cacimba Funda.

Os veículos eram de passeio e as duas pessoas mortas estavam em carros diferentes. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 13h37min.

Após o resgate, a Polícia Rodoviária Federal atuou no cenário da Ocorrência e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) socorreu os três feridos e encaminhou todos para o hospital municipal de Aracati para realização de uma avaliação clínica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os óbitos foram de uma mulher de 27 anos e outra de 50 anos. Os nomes não foram informados. Foram utilizados um kit desencarcerador hidraulico, que é normalmente empregado em ações para retirar vítimas de ferragens.

