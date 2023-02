Acidente de ônibus deixa 17 migrantes mortos no México

Um acidente com um ônibus que levava migrantes da Venezuela, Colômbia e da América Central deixou pelo menos 17 pessoas mortas e 15 feridas, em uma rodovia que liga os estados mexicanos de Oaxaca e Puebla, segundo autoridades locais nesta segunda-feira (20).

"Infelizmente viajavam 45 pessoas, das quais 15 perderam a vida no momento do acidente e outras 15 foram levadas para atendimento no Hospital Geral de Tehuacán. Há duas mortes entre os internados, um homem e uma mulher", disse Julio Huerta, secretário do Interior de Puebla, em coletiva de imprensa.

Huerta confirmou que os envolvidos no acidente são de origem estrangeira, embora não tenha especificado a nacionalidade de cada um deles.

"Todos eles aparentemente (viajavam) sem documentos, da Colômbia, Venezuela, América Central. Cinco ainda estão em situação de risco e oito estão prestes a receber alta", explicou.

A embaixada da Colômbia informou em um comunicado que entre as vítimas há um colombiano de 56 anos que faleceu e outros três feridos, dois homens de 23 e 37 anos e uma mulher de 36, "com diagnóstico delicado, mas estável".

Acrescentou que também há outro cidadão colombiano de 30 anos que se encontra em bom estado de saúde e está à disposição das autoridades mexicanas.

"A Embaixada da Colômbia, através do consulado na cidade do México, permanece alerta e em contato com as autoridades e o Hospital Geral de Tehuacán de Puebla para novos comunicados de feridos e falecidos e assim prestar toda a ajuda necessária e pertinente", afirmou.

O acidente ocorreu na tarde domingo em uma rodovia que liga o estado de Oaxaca à cidade de Cuacnopalan, em Puebla, quando o veículo colidiu e capotou.

Os migrantes que atravessam o México na tentativa de chegar aos Estados Unidos frequentemente viajam em veículos superlotados que passam por rotas controladas por grupos criminosos.

Em meados de fevereiro, oito cidadãos da Guatemala e um hondurenho faleceram após o caminhão em que viajavam tombar em um córrego no estado de Nuevo León, no norte do país.

