Concurso Funsaúde ocorrerá neste fim de semana; veja informações

A aplicação das provas do concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará) ocorrerá neste fim de semana, dias 23 e 24 de novembro, em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Maranguape (363 locais). Ao todo, 164.465 pessoas estão inscritas.

Foram homologadas:

57.011 inscrições na área administrativa

99.894 na área assistencial

7.560 na área médica

No sábado, 23, farão provas os candidatos de nível superior nas áreas Médica e Administrativa. No domingo, 24, serão ministrados exames para as áreas Assistencial e Administrativa de nível médio e área Assistencial de nível superior.

Os portões dos locais de aplicação serão fechados as 8h15 para as provas que ocorrerão às 8h30 e fechados às 14h45 para as provas marcadas para 15h. De acordo com o edital, é recomendado que os candidatos cheguem com uma hora e meia de antecedência.

O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e conta com mais de 6 mil vagas para cargos de assistência à saúde e administrativos. Há opções para candidatos de níveis médio e superior. A Funsaúde é vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará e integra a administração indireta.

Para respeitar os protocolos sanitários contra a Covid-19, todos os candidatos só poderão entrar no local de prova utilizando máscara e devem permanecer com ela durante todo o tempo de aplicação. É recomendado que cada um leve seu próprio álcool em gel em recipiente transparente.

As vagas

Ao todo, são seis mil vagas, sendo 5.581 para a área assistencial e 419 para a área administrativa (25% para cota), de níveis médio e superior que serão distribuídas entre os hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), o Serviço de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R $12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).



Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficarão entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.



