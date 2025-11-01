Homem mais velho do mundo é cearense e celebra em Apuiarés

O cearense João Marinho é o último homem vivo nascido em 1912 / Crédito: Reprodução/ LongeviQuest

O cearense João Marinho Neto, o homem mais velho do mundo, completou 113 anos este ano e celebrou a festa de aniversário na cidade de Apuiarés, no Interior do Ceará. LEIA MAIS | Horários e liturgia das missas de Todos os Santos em Fortaleza



João Marinho nasceu em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, em 5 de outubro de 1912 e atualmente mora em um lar de idosos na cidade de Apuiarés. Ele é o último homem sobrevivente nascido em 1912. Em fotos compartilhadas na rede social, João aparece com a família – composta por várias gerações de seus descendentes — aproveitando o aniversário comemorado no dia 9 de outubro deste ano.

Ele se tornou recordista mundial reconhecido pelo Guinness World Records após a morte do britânico John Tinniswood aos 112 anos. Ao receber o título, o cearense tinha 112 anos e 52 dias de vida e disse ao Guinness que o segredo de sua longevidade é estar rodeado de boas pessoas e manter seus entes queridos por perto.

João se tornou o homem mais velho da América Latina após a morte de Juan Vicente Pérez, da Venezuela, no início deste ano, aos 114 anos. Juan anteriormente possuía o título de homem mais velho do mundo.

O Guiness World Records no ranking do portal LongeviQuest que apresenta a lista das pessoas mais velhas no mundo. A pessoa mais antiga no mundo hoje é a britânica Ethel Caterham, nascida em 1909, e possui 116 anos. Segundo a LongeviQuest, a idade de João Marinho foi validada pelos seus pesquisadores, Iara Souza e Gabriel Ainsworth, e confirmada por unanimidade pela Comissão Global de Validação.

