Homem mais velho do mundo é cearense e celebra em Apuiarés

Homem mais velho do mundo é cearense e comemora aniversário de 113 anos em ApuiarésO cearense João Marinho é recordista mundial, sendo também o último homem vivo nascido em 1912. Ele completou 113 anos e celebrou o aniversário com a família em Apuaiarés
O cearense João Marinho Neto, o homem mais velho do mundo, completou 113 anos este ano e celebrou a festa de aniversário na cidade de Apuiarés, no Interior do Ceará.
João Marinho nasceu em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, em 5 de outubro de 1912 e atualmente mora em um lar de idosos na cidade de Apuiarés. Ele é o último homem sobrevivente nascido em 1912.
Em fotos compartilhadas na rede social, João aparece com a família – composta por várias gerações de seus descendentes — aproveitando o aniversário comemorado no dia 9 de outubro deste ano.
Ele se tornou recordista mundial reconhecido pelo Guinness World Records após a morte do britânico John Tinniswood aos 112 anos.
Ao receber o título, o cearense tinha 112 anos e 52 dias de vida e disse ao Guinness que o segredo de sua longevidade é estar rodeado de boas pessoas e manter seus entes queridos por perto.
O recordista nasceu em uma família de agricultores e mudou-se com seus pais para uma área rural de Apuiarés. Aos quatro anos de idade, ele já ajudava o pai nas plantações. João também enfrentou várias secas severas que atingiram o Ceará ao longo dos anos.
Hoje, ele tem seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos. Ele trabalhou arduamente para construir uma vida financeiramente estável, acumulando muitos bens, incluindo terrenos e casas.
João se tornou o homem mais velho da América Latina após a morte de Juan Vicente Pérez, da Venezuela, no início deste ano, aos 114 anos. Juan anteriormente possuía o título de homem mais velho do mundo.
O Guiness World Records no ranking do portal LongeviQuest que apresenta a lista das pessoas mais velhas no mundo. A pessoa mais antiga no mundo hoje é a britânica Ethel Caterham, nascida em 1909, e possui 116 anos.
Segundo a LongeviQuest, a idade de João Marinho foi validada pelos seus pesquisadores, Iara Souza e Gabriel Ainsworth, e confirmada por unanimidade pela Comissão Global de Validação.
No topo do ranking dos homens mais velhos do mundo, há um australiano, um colombiano e um japonês e um outro brasileiro. Com 111 anos, o brasileiro Primo Olivieri ocupa o 3° lugar da lista e mora atualmente em Ibirá, em São Paulo.
Confira outras distinções relacionadas à longevidade do cearense:
- O homem vivo mais velho do mundo, com comprovação científica;
- A 24ª pessoa mais velha do mundo;
- O 5º brasileiro mais velho ainda vivo;
- O 19º brasileiro mais antigo já validado.