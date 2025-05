MPCE propõe criação de turmas diurnas no ensino de jovens e adultos que vivem em ILPIs de Fortaleza

A implantação de um plano piloto para essas turmas se deu pelo fato de que as aulas atualmente são realizadas apenas no período noturno

O encontro tinha como objetivo tratar sobre a inserção de residentes de ILPIs no serviço de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Capital no último dia 15.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) propôs a criação de turmas diurnas no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) durante audiência pública por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva da Pessoa Idosa de Fortaleza.

Durante a audiência, o promotor de Justiça Alexandre Alcântara reforçou a necessidade da inserção de pessoas idosas na EJA. O serviço, que tem como objetivo garantir o direito à educação básica para quem não teve acesso ou interrompeu os estudos, é voltado para jovens, adultos e idosos com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou o Ensino Médio.

Além da proposta, o MPCE encaminhou a criação de um processo de inscrição adaptado ao público das ILPIs. O levantamento das inscrições contribuirá para a elaboração de estratégias interinstitucionais para garantir a implementação efetiva da política pública educacional para a educação na terceira idade, o que foi ressaltado pelo promotor como um direito fundamental e fator essencial para o desenvolvimento pessoal e social do idoso.

A audiência também contou com a participação do Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc) do MP do Ceará, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Secretaria da Educação de Fortaleza (SME) e gestores de ILPIs situadas em Fortaleza.