Quatro mandados de prisão são cumpridos nesta quinta-feira, 1°, no Ceará

A Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará cumpriu quatro mandados de prisão nesta quinta-feira, 1º – sendo três preventivos e um definitivo. De acordo com a Polícia Federal do Estado, as detenções foram cumpridas nos municípios cearenses: Crato, Monsenhor Tabosa, Fortaleza e Caucaia.

Conforme órgão, a primeira detenção aconteceu no bairro Edson Queiroz, localizado na Capital. Na ocasião, foi cumprido um mandado de prisão definitiva contra um homem de 38 anos pelo crime de roubo. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Itaituba, do estado do Pará.

O indivíduo chegou a tentar se esconder debaixo da pia de um restaurante, mas acabou sendo capturado pelas forças policiais. Ele estava foragido desde abril de 2018.

Em seguida, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária contra um homem de 26 anos na cidade de Monsenhor Tabosa. Detento é acusado pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e por integrar uma organização criminosa, cuja matriz está situada no Rio de Janeiro.

Pela tarde, um outro homem foi preso de forma preventiva no município do Crato. Indivíduo, de 30 anos, responde por estupro e violência doméstica. Por último, "foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 41 anos por estupro de vulnerável", em Caucaia.

De acordo com a Polícia Federal, "os presos foram encaminhados para as delegacias de polícias locais da circunscrição para formalização de cumprimento dos mandados e, na sequência, encaminhados às unidades penais respectivas, onde permanecerão à disposição dos órgãos judiciários".