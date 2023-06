Bacia do Banabuiú tem maior aporte da quadra chuvosa no Ceará

A bacia hidrográfica do Banabuiú, que abriga o terceiro maior açude do Ceará, recebeu o maior aporte entre as regiões durante a quadra chuvosa. De fevereiro até maio, o conjunto de reservatórios que compõem a bacia ganharam 1,3 bilhão de m³ de água.

LEIA: Açudes no Ceará: 9 gráficos mostram a situação hídrica nos últimos 20 anos

De 9% de reserva hídrica no início de fevereiro, o reservatório terminou maio com 41% da capacidade total. Antes em situação “muito crítica” de abastecimento, a bacia agora está na categoria “em alerta”, de acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o órgão que monitora os açudes do Estado, há dez anos a bacia do Banabuiú não recebia um volume tão expressivo. Todos os 19 açudes da região tiveram bons aportes. A cheia também deixou rastros negativos, com a enchente que atingiu a cidade de Milhã após o sangramento do açude Jatobá, principal abastecedor do município.

Ao todo, o Ceará terminou a quadra chuvosa com 51% de reserva hídrica. Seis bacias hidrográficas estão em situação “muito confortável”, segundo a companhia. Isso quer dizer que é possível atender todas as demandas de consumo humano e irrigação. Outras quatro regiões continuam em alerta.

Confira o volume das bacias hidrográficas do Ceará após a quadra chuvosa

Muito confortável (acima de 70% de volume)

Acaraú



Coreaú



Litoral



Região Metropolitana



Baixo Jaguaribe



Serra da Ibiapaba

Confortável (acima de 50% de volume)

Salgado



Alto Jaguaribe

Em alerta (entre 30% e 50% de volume)

Curu



Sertões de Crateús



Médio Jaguaribe



Banabuiú