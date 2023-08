Acidente entre carros e moto deixa mulher ferida na av. Raul Barbosa

Uma colisão entre dois carros e uma moto deixou uma motociclista ferida na manhã desta terça-feira, 1°, na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza. O acidente aconteceu no sentido sertão-praia e tem gerado lentidão na via próxima ao Aeroporto Pinto Martins.

O impacto aconteceu após uma motorista tentar desviar de um carro que vinha na contramão e acabar atingindo a motociclista, que foi arremessada em direção ao outro carro.

“A gente vinha no sentido Mucuripe quando a gente estava descendo e vinha a moça na frente, em um carro polo, e ela foi desviar de outro carro. Quando ela foi desviar de outro carro, ela bateu no poste e quando bateu no poste, o carro dela girou e atingiu a moto que vinha no corredor. A moça foi projetada junto com a moto para a frente do meu veículo. Eu desviei e acabou atingindo somente a lateral”, contou Adriano Janssen, um dos envolvidos no acidente, ao repórter Luciano Cesário, da O POVO CBN.

Os donos dos carros não tiveram ferimentos, apenas danos materiais. Já a motociclista sofreu machucados leves e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) que passava pelo local.

Minutos depois do acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local para socorrer a vítima e retirá-la da pista.

Três faixas da via que liga a BR-116 ao bairro Dionísio Torres ficaram ocupadas e prejudicaram o trânsito na avenida, que agora funciona com uma velocidade média de 5 km/h.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito auxiliam no fluxo da via. Uma equipe da Perícia Forense também será direcionado à Raul Barbosa para verificar as circunstâncias do acidente.