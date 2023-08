Trio é preso suspeito de expulsar moradores do Residencial dos Escritores

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa

Três homens foram presos na manhã dessa segunda-feira, 31, suspeitos de expulsar moradores do Residencial dos Escritores, localizado no bairro Paupina. Wedson Vieira Silva, de 31 anos, Francisco Willami Martins de Sousa, de 28 anos, e Antônio Wesley de Sousa Barbosa, de 21 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar.



Conforme auto de prisão em flagrante (APF), a PM foi acionada para a ocorrência via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Ao chegarem ao local, os agentes de segurança se depararam com o trio em fuga. Um deles estava com uma arma de fogo e buscava se desfazer de alguns objetos.



Alcançados, o trio foi preso e, com eles, foram apreendidos 0,50 gramas de cocaína e 1,50 gramas de maconha, assim como munição para pistola calibre 9 milímetros e uma balança de precisão.



“A proprietária do apartamento invadido foi ouvida e confirmou que os móveis de sua residência estavam sendo retirados sem a sua autorização”, consta na decisão de audiência de custódia a qual o trio foi submetido.

“Ressaltou, ainda, que teme por sua vida e de seus familiares, não tendo mais a intenção de retornar para sua residência”. No Residencial dos Escritores, age a facção criminosa Comando Vermelho (CV). A audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



“Neste cenário, a suposta prática de outros delitos aponta no sentido de que os autuados desafiam a paz social e, em liberdade, encontrarão estímulo para continuar na seara criminosa, pois a atuação do Poder Judiciário, até o momento, não foi suficiente para frear sua inclinação à prática de condutas ilícitas, situação indicativa do seu desprezo e desrespeito à Justiça”, afirmou a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte.

Wedson Vieira Silva já foi condenado por roubo e responde por tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal. Antônio Wesley responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Já Francisco Willami registra processos por tráfico de drogas, porte ilegal dearma de fogo, homicídio qualificado, integrar organização criminosa, além de já ter sido condenado por roubo majorado e corrupção de menor.



Eles foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, porte de arma de fogo e associação criminosa.