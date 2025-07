Criança de 10 anos morre ao cair de prédio na Aldeota, em Fortaleza

Um menino de 10 anos morreu na tarde desta terça-feira, 29, após cair do nono andar de um prédio localizado na rua Osvaldo Cruz, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Ainda não se sabe quais teriam sido as circunstâncias da queda. A Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada e realiza levantamentos no local. Um inquérito policial deve ser instaurado para apurar o caso. (Com informações de Cláudio Ribeiro)