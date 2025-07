Jovem de 16 anos morre afogado em Camocim

O caso foi registrado na manhã des sábado, 12, em um lago do município; causas estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Ceará

Um jovem de 16 anos morreu vítima de afogamento em um lago na cidade de Camocim, região Norte do Estado. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 12, quando a vítima teria saído com os amigos para o chamado "Laguinho da Torta", um dos lagos da região da Tatajuba.

A ocorrência foi atendida por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que isolaram a área onde o adolescente teria falecido.

Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Camocim, está investigando as causas do ocorrido.