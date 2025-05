Homem morre após receber descarga elétrica em fio de alta tensão em Acopiara

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), foram acionados para atender a ocorrência.

A Delegacia de Acopiara, que investiga o caso, aguarda o resultado do laudo pericial para confirmar a causa da morte do homem.