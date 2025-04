Abastecimento no Ceará aponta melhora significativa, diz secretário de recursos hídricos

Com 55% da capacidade total dos reservatórios preenchida, Estado vive momento de segurança hídrica. Entretanto, algumas regiões ainda enfrentam situações críticas

O Ceará vive atualmente um dos melhores momentos dos últimos anos em relação à sua capacidade hídrica . É o que afirma o secretário executivo dos Recursos Hídricos do Estado, José Aílton Brasil. Com cerca de 55% de sua capacidade total de armazenamento preenchida, o equivalente a mais de 10 bilhões de metros cúbicos de água (m³).

Uma das principais marcas desta quadra chuvosa foi o retorno da sangria do Açude Orós, o segundo maior do Estado, ocorrido no último dia 27 de abril, exatamente 14 anos após a última vez em que isso ocorreu, em 2011.

“É um momento simbólico e histórico para o Ceará. O Orós representa muito para a população cearense. Além da sua importância técnica, é também um símbolo cultural do nosso estado”, destacou o secretário para a rádio O POVO CBN Cariri.

Na região do Cariri, os dados confirmam um cenário positivo. De acordo com o Portal Hidrológico, a Bacia do Salgado, que abrange boa parte da região, apresenta volume de 64,3%.

Dois açudes estão sangrando atualmente: o Olho D’Água, em Várzea Alegre, e o Rosário, em Lavras da Mangabeira. Outros quatro reservatórios operam com volumes superiores a 90%, como o Cachoeira (98%) em Aurora e o Açudinho (99%) no município de Cedro.