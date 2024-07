Prefeito de Acopiara exibe "Divertidamente 2" de forma irregular em praça pública

“Amiguinhos e amiguinhas, sabe qual é a minha emoção (referência ao filme que fala das emoções de uma adolescente)? Assistir ao cinema com vocês na praça lá do Trussu, domingo, às 18 horas”, disse Antônio Almeida.

Em vídeo publicado na última sexta-feira, 26, o mandatário aparece com um balde de pipoca na mão enquanto assiste ao filme, de forma irregular, e convida os moradores da cidade para a exibição na noite do domingo.

A Prefeitura de Acopiara , município a 350 quilômetros (km) de Fortaleza , exibiu, no último domingo, 28, uma versão “pirata” do filme "Divertidamente 2" em praça pública, no distrito de Trussu. A animação foi lançada no último dia 20 de junho e segue em exibição nos cinemas.

Pertencente à Disney Pixar, a produção tem a maior bilheteria do século no Brasil, com mais de R$ 20 milhões de ingressos vendidos e arrecadação de R$ 400 milhões, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

De acordo com o Código Penal Brasileiro (CPB), a exibição não autorizada de um produto privado, conhecida como pirataria, pode resultar em multa e prisão de dois a quatro anos.

“Reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente”, caracteriza o artigo 184 do CPB.

Prefeito foi afastado do cargo três vezes

Na prefeitura do município desde 2016, Antônio Almeida chegou a ser afastado três vezes do cargo e investigado por corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O primeiro afastamento aconteceu em 2022, quando ficou fora do cargo por seis meses por suspeita pelos crimes citados. Voltou ao poder em 2023 e, três meses após reassumir o cargo, foi novamente afastado, por novos seis meses, a pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Voltou novamente ao cargo em setembro e, dois meses depois, foi afastado pela terceira vez, mediante o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão contra ele, contra a secretária de gabinete, contra a chefe de licitação e contra um grupo de empresários.

O POVO procurou o prefeito Antônio Almeida para um posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta.