Município de Itatira registra tremor de terra na manhã desta segunda-feira, 29

Crédito: Reprodução/ Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN)

O município cearense de Itatira, distante 214 km de Fortaleza, registrou um abalo sísmico de 2.6 graus na escala m.R, desenvolvida especialmente para abalos sísmicos ocorridos no Brasil. A vibração ocorreu a aproximadamente 15 km do distrito de Lagoa do Mato.

O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Eduardo Menezes, explicou que o fenômeno é comum em algumas regiões do Nordeste, no entanto, o município de Itatira ainda não havia registrado nenhum tremor “nessa ordem de grandeza ou menor”.

Ele menciona que, habitualmente, as vibrações resultam de falhas geológicas devido às pressões submetidas no interior da terra. O docente pontua que não é possível antever tremores de terra em nenhuma região do planeta, contudo, após a ocorrência deles um estudo pode ser feito a fim de mapear o território e saber a recorrência em regiões circunvizinhas.