Nova Escola de Tempo Integral em Fortaleza deverá atender 420 alunos

O prefeito José Sarto (PDT) e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, inauguram, nesta terça-feira, 8, a Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Deputado Roberto Mesquita, no Vila Velha. Com a nova unidade, Fortaleza passará a contar com 28 escolas da modalidade na Rede Municipal de Ensino. O local atenderá cerca de 420 alunos, do 6º ao 9º ano.



A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a estrutura da nova escola comporta 12 salas de aulas temáticas, três laboratórios, biblioteca, cozinha, refeitório, auditório, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica e coordenação de área, sala do professor diretor de turma, sala dos professores, pátio com projeto paisagístico, ginásio (com quadra poliesportiva coberta, arquibancadas e alambrados), vestiários e depósitos.

Foram investidos na unidade do bairro Vila Velha R$ 9.415.780,66, sendo R$ R$ 5.401.459,81 oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 3.414.392,11 do Tesouro Municipal, além de R$ 604.278,99 para a aquisição de equipamentos. Nas escolas desta modalidade, os estudantes vivenciam rotinas e práticas para uma formação interdisciplinar, com o apoio de equipes pedagógicas de formação especializada.

Inauguração do CEI Maria Aglaê Gonçalves Monteiro

Após a inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Deputado Roberto Mesquita, Sarto e a secretária Dalila Saldanha foram até a Barra do Ceará onde também realizaram uma cerimônia de abertura do 12º Centro de Educação Infantil (CEI) da atual gestão municipal, o primeiro de 2022.

Sarto falou sobre os equipamentos entregues: "A gente acabou de vir do Vila Velha, onde entregamos uma escola de tempo integral. Outro equipamento fantástico igual a esse. Um pouco maior porque evidentemente é ensino fundamental e tem uma outra logística de engenharia e arquitetura. Mas tem a mesma engenharia que é transformar a vida das pessoas", disse.

A nova CEI beneficiará 188 crianças, de 6 meses a 3 anos. Do total de vagas, apenas oito serão destinadas ao berçário. A unidade é composta de berçário, nove salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de limpeza, fraldário, lactário, secretaria, coordenação, sala de professores, entre outros espaços. O projeto contempla, ainda, brinquedoteca (sala multiuso), área de lazer com playground e solarium.



