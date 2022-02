Bom Jardim e Conjunto Ceará abrem vagas para cursos gratuitos

NO CCBJ, as inscrição são online e vão até quinta-feira, 10. Já o CCDH do Conjunto Ceará tem vagas recorrentes e novas turmas iniciam em abril

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) está com inscrições abertas para 28 novos cursos de formação básica em artes. As inscrições devem ser feitas online até quinta-feira, 10. Já o Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do bairro Conjunto Ceará está promovendo cursos de capacitação profissional nos meses de fevereiro e março. Para verificar a disponibilidade de vagas para as próximas turmas que começarão em abril, é preciso entrar em contato pelo telefone (85) 3232 4052.

NO CCBJ, são 28 cursos gratuitos com auxílio de R$ 200 e com oportunidades para crianças a partir de seis anos de idade. A proposta é ampliar o repertório artístico e noções das várias possibilidades de expressões artísticas nas linguagens de música, teatro, dança, cultura digital e audiovisual.

As vagas priorizam o acesso de moradores e moradoras do território do Grande Bom Jardim e os públicos das políticas públicas de ações afirmativas (mulheres, povos originários, quilombolas, oriundos de comunidades tradicionais, pessoa preta ou parda, pessoa LGBTQIA+ e pessoas com deficiência). Também são prioridades pessoas oriundas de comunidades periféricas e de áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pessoas consideradas de baixa renda (comprovação por meio de apresentação de Número de Identificação Social- NIS) e pessoas atendidas por instituições parceiras cadastradas na Escola de Cultura e Artes do CCBJ. Mais informações estão disponíveis no site ccbj.org.br.

No Conjunto Ceará, as vagas são ofertadas em cursos de corte de cabelo feminino, maquiagem e passarela. Os cursos são gratuitos, com a duração de dois meses e os alunos concludentes recebem certificados. Cada turma tem 25 vagas.

Esta semana, cinco turmas estão iniciando as atividades de qualificação, divididas em duas turmas do curso de corte de cabelo feminino, duas turmas do curso de maquiagem e uma turma do curso de passarela (manequim e modelo). Para novas turmas, as aulas terão início em abril.

SERVIÇO

28 cursos básicos da Escola de Cultura e Artes CCBJ

Inscrição: até 10 de fevereiro (quinta-feira). Online e gratuita

Formulário para inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4P1VtoQ5ggSAAQWgopd2xlMR-E8iFXiGsXii46_-qd79tXw/viewform

Cursos no Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do Conjunto Ceará

Curso de corte de cabelo feminino

- Segundas e quartas (8h às 9h30)

- Terças e quintas (19h às 20h30)

Curso de maquiagem

- Terças e quintas (17h às 18h30)

- Quartas e sextas (16h às 17h30)

Curso de passarela (manequim e modelo)

- Sextas-feiras (18h às 19h)

Endereço: Avenida Alanis Maria, 461 – Conjunto Ceará 1° Etapa

Para verificar a disponibilidade de vagas para as próximas turmas que começarão em abril, é preciso entrar em contato pelo telefone (85) 3232 4052

