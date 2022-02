Governo do Estado inaugura nova sede da Escola Presidente Vargas, em Fortaleza

A nova sede da Escola de Ensino Médio (EEM) Presidente Vargas, no bairro de mesmo nome, em Fortaleza, foi inaugurada na tarde desta segunda-feira, 7. Agora, a instituição vai receber até 540 alunos em cada turno (manhã, tarde e noite), totalizando cerca de 1.620 estudantes. O evento, que contou com a presença do governador do Estado, Camilo Santana, foi transmitido ao vivo por meio do Instagram.

"Aqui, funcionava a antiga escola Parque Presidente Vargas, que foi demolida. Nós construímos uma escola vertical, com 12 salas de aula, laboratório, climatizada, biblioteca, ginásio, auditório, quadra poliesportiva, o que há de melhor. Esse é um ambiente que o Estado tem proporcionado aos nossos jovens de Fortaleza, para que eles possam ter sempre esperança de um futuro melhor", pontuou Camilo durante o evento.

Também estiveram presentes o prefeito de Fortaleza, José Sarto, a vice-governadora Izolda Cela, a secretária da Educação, Eliana Estrela, e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique. A unidade de ensino recebeu aporte financeiro no valor de R$ 10 milhões, oriundos de recursos estaduais e federais, utilizados para construir, mobiliar e equipar o novo espaço. Evento foi transmitido ao vivo e contou com a presença do governador Camilo Santana e do prefeito José Sarto (Foto: Reprodução/Governo do Ceará)



"Esse equipamento vai revolucionar a vida de muitos moradores aqui do Presidente Vargas e de todo o seu entorno. E é para isso que a gente faz o maior esforço para dar prioridade a quem precisa e à educação do Ceará [...] Daqui, nós vamos garimpar verdadeiras joias para continuar transformando nossa Fortaleza, melhorando nosso Ceará e mudando de vez o nosso Brasil", explicou o prefeito de Fortaleza.

Os laboratórios da instituição são de Informática, Física, Química, Biologia e Matemática. A obra foi implementada sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP). "A estrutura é linda, é feita exatamente para dar uma melhor condição de estudo e de trabalho para os professores. Mas temos aqui, especialmente, o projeto de ter uma educação cada vez melhor", informou a secretária da Educação.

A vice-governadora Izolda também explicou que o começo da transformação foi bastante desafiador. "Fazer essa transformação de colocar o prédio abaixo, com todas as dificuldades que isso envolve, não era fácil, mas é muito bom quando a gente vê essa realização. Trata-se de dar uma boa condição aos profissionais e, principalmente, atender com conforto e dignidade as turmas dos alunos", completou.

