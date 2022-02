Obras da praça Coração de Jesus estão 50% concluídas, diz Prefeitura

Há quase um ano em obras, a praça Coração de Jesus está com 50% das intervenções concluídas, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf). A pasta informou que a obra está dentro do calendário e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022. O fim da reforma é bastante esperado por pessoas que costumavam andar na praça, principalmente passageiros do miniterminal de ônibus do local.

“A gente se sentia mais seguro na praça, tinha mais gente, mais movimento”, diz a passageira Gerliane Mendes, 26, que esperava pelo ônibus na manhã desta segunda-feira, 7, na avenida Visconde do Rio Branco. A avenida é uma das que receberam o fluxo das linhas de ônibus que paravam na praça. Outras duas vias também receberam novas paradas para acomodar o tráfego que antes se concentrava no miniterminal: rua Pedro I e rua Assunção.

Sobre o assunto Maquete eletrônica: veja como ficará a Cidade da Criança e Praça Coração de Jesus após reforma

Arquitetos e ativistas se reúnem para debater projeto para a Cidade da Criança e Praça Coração de Jesus

Patrimônio histórico de Fortaleza, Cidade da Criança é reinaugurada após um ano e meio em reforma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem também sente falta do movimento da praça é o vendedor de batata frita Antônio Barbosa, 53, que montou o carrinho na avenida Visconde do Rio Branco, na calçada da Cidade da Criança. “Aqui a gente só tá trabalhando para não ficar fechado mesmo. 'Tá' complicado.” Ele reclama da velocidade da obra, que considera lenta. “Está muito lento, era para terem entregado no fim do ano passado”.

Quando foram iniciadas, em março de 2021, o prazo de entrega das obras informado pela Prefeitura era o fim do ano. No entanto, segundo a Seinf, o cronograma foi alterado devido a interferências relacionadas à rede elétrica da praça, que passará por processo de embutimento sob a via. Ou seja, não haverá mais fios visíveis no local. A pandemia também afetou o prazo da obra. O problema só pôde ser identificado após o início das intervenções.

Apesar disso, a Seinf não considera que a obra esteja atrasada, visto que o contrato com a construtora segue vigente até junho de 2022. O trabalho de restauro das cobertas metálicas também é minucioso e recebeu mais tempo para ser realizado. A mudança no prazo de entrega, de acordo com a pasta, não altera o valor pago para realização da obra.

Outra reclamação dos passageiros é a exposição ao Sol nas paradas temporárias. Na avenida Visconde do Rio Branco, Gerliane explica que a sombra do miniterminal é um dos aspectos que faz mais falta. “Lá de certa forma era mais coberto, se demorasse muito dava para esperar na praça mesmo, que tem as árvores.”

Para Cilene Macêdo, 43, que precisa esperar ônibus no ponto da rua Assunção, a falta de cobertura na parada também é um problema. “Ficou zero aqui. Não botam nem uma sombrinha”, reclama. Ela explica que geralmente os passageiros esperam o coletivo do outro lado da rua para aproveitar a sombra e, quando veem o transporte chegando, se aventuram correndo para atravessar a via.

“Eu já levei uma topada correndo aqui atrás de ônibus. Quando é idoso [correndo], faz é pena”, diz Cilene. A mulher espera que a praça fique pronta logo para que os passageiros voltem a ter acesso ao miniterminal.

Detalhes da obra

As obras da praça consistem na recuperação das vias do entorno, requalificação de calçadas, meio-fios e substituição de todo o piso do equipamento. A intervenção permitirá a integração da praça com o parque Cidade da Criança.

O projeto arquitetônico prevê também a instalação de um novo miniterminal de ônibus na rua Sólon Pinheiro, com restauração da cobertura metálica do antigo terminal e novas plataformas de embarque e desembarque de passageiros.



Nesta segunda-feira, 7, apenas três cobertas metálicas estavam restauradas e colocadas no novo espaço destinado ao terminal. A Seinf garante que todas receberão restauro e serão utilizadas na obra.

A rua Jaime Benévolo receberá ainda um corredor cultural com espaço para convivência, gastronomia e apresentações artísticas. Ao final da obra, deverão ser instalados iluminação em LED na praça e mobiliário para acessibilidade e para estimular a presença das pessoas no local.

Histórico

Em 2018, uma votação pública escolheu a Cidade da Criança e a praça Sagrado Coração de Jesus como locais do Centro que deveriam receber obras de requalificação no valor de até R$ 10 milhões. O arquiteto Carlos Yuri Nobre foi o ganhador do Concurso de Ideias que escolheu o projeto de revitalização dos dois locais.

O início das obras estava previsto para 2019, porém foi adiado. Com a pandemia, as intervenções da Cidade da Criança só começaram a ser feitas em junho de 2020. Já a requalificação da Praça Sagrado Coração de Jesus só teve início em março de 2021. O parque Cidade da Criança foi entregue em dezembro de 2021.



Tags