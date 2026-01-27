UFC lança seleção com dez vagas para professor substituto em Fortaleza e Sobral

Remuneração pode variar de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29, a depender do regime de trabalho e da titulação exigida

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou edital para seleção de professores substitutos nos campi de Fortaleza e de Sobral.

Ao todo, são ofertadas dez vagas para a carreira de Magistério Superior com jornada de 20 ou 40 horas semanais, e remuneração que pode variar de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29 , a depender do regime de trabalho e da titulação exigida.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de fevereiro e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo e-mail da unidade/subunidade interessada. O término do período e os novos prazos, em caso de abertura variam conforme a unidade acadêmica, de acordo com o que consta no edital.

No campus de Fortaleza, são ofertadas vagas nos departamentos de Química Orgânica e Inorgânica, Engenharia de Teleinformática, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Administração, Fundamentos da Educação e Medicina Clínica, além dos cursos de Teatro e de Cinema e Audiovisual. Já no campus de Sobral, a vaga é destinada ao curso de Medicina, no setor de estudo Semiologia/Clínica Médica/Internato, com regime de 20 horas semanais.