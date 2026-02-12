Justiça Militar absolve PMs acusados de extorsão em Maracanaú

FORTALEZA, CE, BRASIL, 24-05-2017: Foto de apoio ilustrativo. Fachada do 5º BPM. / Crédito: MAURI MELO

A Auditoria Militar do Estado do Ceará absolveu, nesta quinta-feira, 12, três policiais militares acusados dos crimes de extorsão e violação de domicílio. A sentença determinou a improcedência da denúncia contra o cabo Antônio Wellington Ribeiro de Andrade e os soldados Wiver Rodrigues da Silva e Lucas Valentim Pinto Andrade, citando a insuficiência de provas para sustentar uma condenação.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou os agentes com base no relato de uma mulher, presa anteriormente por tráfico de drogas, que alegava ter sido coagida pelos militares a pagar quantias em dinheiro para não ser detida novamente. O caso teria acontecido em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a sentença obtida pelo O POVO, a Justiça apontou fragilidades na tese acusatória. Um dos pontos foi a análise técnica do rastreamento da viatura policial (GPS), pois os dados de localização do veículo não condiziam com os horários e locais relatados pela vítima, que afirmava ter ficado sob domínio dos policiais por quase seis horas. De acordo com o documento, testemunhas citadas na denúncia, incluindo familiares da suposta vítima, negaram em juízo ter emprestado dinheiro para o pagamento da suposta extorsão, contradizendo a versão inicial. A defesa também apresentou álibis confirmando que um dos policiais estava de férias e fora do estado em datas citadas na acusação.