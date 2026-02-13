"Senso de Justiça", disse Elmano ao tratar policiais como interventores em ações com morte

Imagem de apoio ilustrativo. Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mudou forma de tratar PMs em ações de morte / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou sobre a mudança da nomenclatura ao tratar policiais durante ações de segurança que resultem em mortes. De acordo com decreto publicado na sexta-feira, 6, os agentes passam a ser classificados como interventores ao invés de autores. “Nós alteramos o decreto com essa nomenclatura como manifestação concreta de senso de Justiça”, disse Elmano. A fala foi dita durante a saída de 9,3 mil agentes de segurança para a operação do Carnaval em cerca de cem municípios cearenses nesta sexta-feira, 13, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Elmano afirmou que policiais frequentemente se veem em situações de enfrentamento contra suspeitos que chegam a atirar contra a corporação.

A mudança foi anunciada na sexta-feira, 6, em que o decreto muda a forma do policial ser tratado como interventor e não como autor do crime em inquéritos de lesão corporal ou morte em intervenções policiais. O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, ressaltou o discurso do governador. Afirmou que em situação em que criminosos atuam contra o serviço do Estado, há uma intervenção. “Nada mais justo de colocar palavras que a gente usa no cotidiano, no dia a dia”, disse. Ainda segundo Sá, o objetivo seria não realizar um julgamento antecipado contra o agente de segurança como autor de um crime, mas que eles estariam fazendo uma intervenção contra uma oposição aos serviços do Estado. Disse ainda que nada muda no aspecto do controle externo e da legalidade.