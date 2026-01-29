Traficantes e homicidas do CV presos em operação foram identificados em grupos de mensagens no CE

Prisões aconteceram nesta quinta-feira, 29, pela Draco, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

O total de 35 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) presos na operação “Impacto” da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foram identificados por meio de interação em grupos de mensagens do grupo criminoso. Eles foram apontados como traficantes e homicidas da facção e trocavam mensagens para tratar sobre os crimes cometidos. Pelo menos cinco grupos de mensagens foram identificados pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), responsável por coordenar a operação, deflagrada nesta quinta-feira, 29. A identificação dos alvos aconteceu a partir da extração de dados de um celular apreendido em uma das fases da operação Nocaute no ano passado.

Dos 35 mandados de prisão, 20 foram contra pessoas já presas e outras 15 para pessoas que estavam em liberdade. Entre os presos, 30 são homens e cinco são mulheres. Os suspeitos tinham atuação em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF), além dos municípios de Itapiúna, Morada Nova e Morrinhos, no interior do Estado. De acordo com o delegado titular da Draco, Thiago Salgado, a maioria dos alvos do cumprimento de mandados tinham função de atuar no tráfico de drogas, outros eram homicidas e suspeitos de atuar na contenção territorial da facção, sendo esses responsáveis por proteger o grupo de ataques de rivais. Ainda segundo o delegado, ao analisar os grupos de mensagens, ficou caracterizado que o local era utilizado única, exclusivamente, para a prática de diversos crimes. “Todos eles interagiam no mesmo grupo. Esses indivíduos estavam em liberdades e tinham suas funções”, disse

Ao longo dos últimos meses, alguns deles foram presos envolvidos em outras ações criminosas, o que levou ao cumprimento na operação de mandados dos alvos já em unidades prisionais. “Todos eles faziam parte de grupos que tratavam única e exclusivamente sobre assuntos criminosos mais diversos”, afirmou o titular da Draco. As investigações revelaram que foi possível identificar o tipo de crime praticado por cada um, bem como sua área de atuação e a função exercida dentro da facção.

Segundo ele, a maioria atuava no tráfico de drogas em bairros Serviluz e Lagamar, em Fortaleza, e nas cidades de Caucaia e Maracanaú, além de municípios do Interior, como Morada Nova e Itapajé. Ao todo, foram expedidos 40 mandados de prisão, sendo cumpridos 35 e realizado dois flagrantes contra suspeitos de tráficos de drogas. Também foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos 20 mandados judiciais. No cumprimento, foram apreendidos celulares, droga e uma quantidade de dinheiro em espécie, valor não divulgado pela corporação.