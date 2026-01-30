CNJ mantém mutirão que pode soltar 2 mil presos no Ceará

Complexo Penitenciario Estadual do Aquiraz, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) / Crédito: Samuel Setubal

Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) negou o pedido de medida liminar feito pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para suspender um mutirão que pode levar à soltura de 2 mil presos do regime semiaberto nas próximas semanas no Ceará. Em decisão proferida na noite dessa quinta-feira, 29, e publicada no portal do CNJ, o conselheiro relator José Edivaldo Rocha Rotondano determinou a manutenção do mutirão diante da grave crise estrutural do sistema prisional cearense e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mutirão consta em uma portaria conjunta das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza diante da superlotação do sistema prisional estadual. Ela determina a realização de um mutirão, previsto entre os dias 26 de janeiro e 23 de fevereiro, para analisar a manutenção da prisão dos detentos no regime semiaberto.

Em matéria publicada nessa quinta-feira, 29, O POVO mostrou ainda que, apesar de 10.031 pessoas usarem tornozeleiras eletrônicas no Ceará, cerca de 14 policiais penais desempenham funções de monitoramento dos equipamentos em todo o Estado. A decisão do CNJ afirma que, no Ceará, a situação do sistema prisional viola os direitos, visto que há unidades operando acima da capacidade. Um dos casos mencionados é o da Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UPTOC), localizada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A unidade estava com 1.446 internos em abril de 2025, ante 372 vagas disponíveis - 263% a mais que sua capacidade projetada. Estaria com mais de 15 presos por cela, quando a previsão era de 3 a 4 no mesmo espaço.

Além disso, destacou que a portaria não cria um regime ilegal, mas cumpre a Súmula Vinculante 56 do STF, que proíbe manter presos em regime mais severo por falta de vagas. Ainda segundo a decisão do Conselho, o uso de tornozeleira eletrônica para o regime semiaberto harmonizado, quando não há vagas, “é uma medida válida e apoiada pelo STF”. A situação é desdobramento de uma determinação, tomada ainda em novembro passado, em que ficou previsto que os presos do semiaberto deveriam ser alocados para a Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Para atender essa deliberação, na quinta-feira, 22, foi publicada a Portaria n° 1/2026. O texto estipula que cada juiz de Execução Penal deveria indicar 336 internos para passarem a cumprir pena na UPPOO II, levando em conta que a capacidade máxima do estabelecimento é de 1.344 e que existem quatro Varas de Execução Penal — 336 corresponde a ¼ do total de vagas. “Ao prever que esses apenados serão direcionados à Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II, com capacidade de 1.344 vagas, e que os excedentes a esse limite serão encaminhados ao regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, também não aparenta instituir a progressão automática ou padronizada de regime alegada pelo MPCE”, diz trecho da decisão do CNJ. O juíz do CNJ disse que não há uma liberação “automática” e que a portaria é uma organização administrativa. No entanto, a decisão afirma que com a continuidade do mutirão, cada juiz deve analisar os casos individualmente.