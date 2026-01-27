Prova de baliza deixará obrigatoriedade no CE? Detran explica

Exames práticos para obtenção de CNH no Ceará seguem a resolução 789/2020 do Contran. O exame inclui simulações de situações do dia a dia no trânsito e baliza / Crédito: Natinho Rodrigues | ASCOM – Detran/CE

Resumo Prova de baliza não é mais obrigatória na prova prática para obtenção de CNH em AM, ES, MS, SC e SP.



A mudança segue resolução do Contran e outros estados podem aderir.



Candidatos ainda precisarão estacionar próximo ao meio-fio durante o trajeto.



O Ceará aguarda publicação de manual para implementar a medida. A prova de baliza deixou de ser obrigatória na etapa da prova prática em parte do Brasil. O Ceará, entretanto, ainda não tem data definida para esta possível alteração.

Depois de as mudanças para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entrarem em vigor em dezembro de 2025, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo anunciaram o fim da obrigatoriedade.

Como a medida se deu por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), demais estados da federação também podem aderir. No Ceará, a medida só deve entrar em vigor após a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, conforme o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE). “O Detran-CE segue praticando o formato tradicional de exame prático, aguardando a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, a ser publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito conforme reza a nova resolução”, afirma o órgão em nota enviada ao O POVO.

O Departamento completa que “o Manual irá detalhar a aplicabilidade das diretrizes dos testes práticos conforme a nova legislação do processo de habilitação”. Até lá, os exames práticos para obter a CNH no Ceará mantém como base a resolução 789/2020 do Contran, segundo a qual a prova se divide em duas partes: Rua (com simulações de situações do dia a dia no trânsito) e

Baliza.