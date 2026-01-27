Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prova de baliza deixará obrigatoriedade no CE? Detran explica

Prova de baliza deixará de ser obrigatória no Ceará? Detran explica

Departamento Estadual de Trânsito detalha critérios adotados para a etapa prática dos exames realizados para obtenção da CNH
Mariana Fernandes, Marcela Tosi
Autor
Mariana Fernandes, Marcela Tosi Editora adjunta da Audiência e Distribuição
Resumo

Prova de baliza não é mais obrigatória na prova prática para obtenção de CNH em AM, ES, MS, SC e SP.

A mudança segue resolução do Contran e outros estados podem aderir.

Candidatos ainda precisarão estacionar próximo ao meio-fio durante o trajeto.

O Ceará aguarda publicação de manual para implementar a medida.

prova de baliza deixou de ser obrigatória na etapa da prova prática em parte do Brasil. O Ceará, entretanto, ainda não tem data definida para esta possível alteração.

Depois de as mudanças para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entrarem em vigor em dezembro de 2025, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo anunciaram o fim da obrigatoriedade.

Como a medida se deu por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), demais estados da federação também podem aderir.

No Ceará, a medida só deve entrar em vigor após a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, conforme o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

“O Detran-CE segue praticando o formato tradicional de exame prático, aguardando a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, a ser publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito conforme reza a nova resolução”, afirma o órgão em nota enviada ao O POVO.

O Departamento completa que “o Manual irá detalhar a aplicabilidade das diretrizes dos testes práticos conforme a nova legislação do processo de habilitação”.

Até lá, os exames práticos para obter a CNH no Ceará mantém como base a resolução 789/2020 do Contran, segundo a qual a prova se divide em duas partes:

  • Rua (com simulações de situações do dia a dia no trânsito) e
  • Baliza.

CNH: por que a prova de baliza deixou de ser obrigatória?

A desobrigatoriedade da prova de baliza vem junto das novas regras para tirar a CNH, publicadas na resolução 1.020 do Contran.

A seção VIII, artigo 42, afirma que o exame de direção veicular “consistirá na condução do veículo pelo candidato em trajeto previamente definido pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente”, sem citar as provas de baliza. 

A resolução valerá para delimitar as provas até a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, responsável por fornecer as condições, critérios e parâmetros técnicos para a realização dos exames de direção.

Mesmo sem a baliza numa área demarcada, o candidato ainda deverá estacionar o carro próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova.

