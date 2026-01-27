CNH: Por que a prova de baliza deixa de ser obrigatória? Entenda

Quatro estados do Brasil retiraram a obrigatoriedade da prova de baliza; confira as mudanças / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Resumo Prova de baliza não é mais obrigatória na prova prática para obter a CNH no AM, ES, MS, SC e SP.



São Paulo também libera veículos automáticos nas provas práticas.



A mudança segue resolução do Contran e outros estados podem aderir.



O Ceará aguarda publicação de manual para implementar a medida.



Candidatos ainda precisarão estacionar próximo ao meio-fio durante o trajeto. Após as mudanças para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que entraram em vigor em dezembro de 2025, cinco estados brasileiros tiveram mais mudanças nessa segunda-feira, 26.

Os Departamentos de Trânsito (Detran) de Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo anunciaram que a prova de baliza deixou de ser obrigatória na etapa prática.

São Paulo também passou a permitir a utilização de veículos automáticos nas provas práticas. Outros estados da federação também devem confirmar a alteração para a prova de baliza nos próximos dias. Entenda, a seguir, a mudança para tirar a carteira de motorista.

CNH: por que a prova de baliza deixou de ser obrigatória? A desobrigatoriedade da prova de baliza vem junto das novas regras para tirar a CNH, publicadas na resolução 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A seção VIII, artigo 42, afirma que o exame de direção veicular “consistirá na condução do veículo pelo candidato em trajeto previamente definido pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente”, sem citar as provas de baliza. A resolução valerá para delimitar as provas até a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, responsável por fornecer as condições, os critérios e os parâmetros técnicos para a realização dos exames de direção.