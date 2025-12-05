Exame toxicológico na CNH: deputada do CE votou para manter veto

Na Câmara, o placar foi 379 votos “não” — indicando apoio à derrubada do veto — e 51 votos “sim”, pela manutenção. No Senado, foram 70 votos “não” e dois votos “sim”.

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira, 4, o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e decidiu retomar a exigência do exame toxicológico para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motos) e B (carros de passeio).

Bancada do Ceará: 18 votos pela derrubada e 1 pela manutenção



Dos 19 deputados federais do Ceará que votaram, 18 foram favoráveis à derrubada do veto, alinhando-se ao movimento majoritário da Câmara. Apenas a deputada Enfermeira Ana Paula (Podemos) votou “sim”, sinalizando apoio à manutenção do veto presidencial.



Confira como cada parlamentar cearense votou:



Votaram “não” (pela derrubada do veto):



André Fernandes (PL)

Júnior Mano (PSB)

Célio Studart (PSD)

José Guimarães (PT)

Luizianne Lins (PT)

Domingos Neto (PSD)

AJ Albuquerque (PP)

Robério Monteiro (PDT)

Matheus Noronha (PL)

André Figueiredo (PDT)

Luiz Gastão (PSD)

Yuri do Paredão (MDB)

Danilo Forte (União Brasil)

José Airton (PT)

Dr. Jaziel (PL)

Dayany Bittencourt (União Brasil)

Leônidas Cristino (PDT)

Vanderlan Alves de Souza (União Brasil)

Votou “sim” (pela manutenção do veto):



Enfermeira Ana Paula (Podemos)



Justificativa

O exame toxicológico é uma ferramenta já obrigatória para outras categorias de habilitação (motoristas profissionais), que incluem caminhoneiros e motoristas de ônibus. Ele consiste na coleta de amostras de cabelo, pelo ou unhas para detectar se a pessoa consumiu substâncias psicoativas.

À época do veto, o governo justificou a decisão por considerar que a exigência de exame toxicológico para categorias A e B encareceria a CNH e que a medida viria em "contrariedade ao interesse público" por encarecer o processo e eventualmente aumentar o número de condutores que dirigem sem habilitação.

