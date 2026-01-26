CE recebe aviso de chuvas intensas até terça-feira, 27

Foto de apoio ilustrativo: Ceará recebe alerta de chuvas intensas, que vai até às 14 horas da terça-feira, 27 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Estado do Ceará recebeu um alerta meteorológico de chuvas intensas para todos os 184 municípios, com graus de risco variando entre risco potencial e médio. Aviso foi emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Alerta inicia às 20 horas desta segunda-feira, 26, e segue até às 14 horas da terça-feira, 27.

Sinal foi emitido baseado na análise detalhada de dados provenientes de modelos numéricos globais e regionais da Funceme, bem como outras instituições nacionais e internacionais. A pasta esclarece que um aviso meteorológico é diferente de uma previsão do tempo. O primeiro termo tem caráter preventivo e alerta sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, podendo representar riscos à população. Já a previsão informa as condições climáticas esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos.

Confira os 18 municípios com risco potencial de chuvas intensa Alto Santo



Baixio



Ereré



Ibicuitinga



Icó



Iracema



Jaguaribara



Jaguaribe



Jaguaretama



Limoeiro do Norte



Morada Nova



Orós



Pereiro



Potiretama



Quixeré



São João do Jaguaribe



Tabuleiro do Norte



Umari Já os outros 166 municípios do Estado estão com aviso de risco médio para chuvas intensas. Fortaleza está entre as regiões afetadas. As demais regiões atingidas são: Litoral Norte, do Pecém, de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribara, Cariri cearense e Sertão Central e Inhamuns. Prognóstico de chuvas de fevereiro a abril No quarta-feira, 21, a Funceme divulgou o prognóstico dos meses de fevereiro a abril. O periódico indicou 40% de chance de chuvas abaixo da média, 40% em torno da média e 20% acima da média histórica.