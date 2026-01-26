CE recebe aviso de chuvas intensas até terça-feira, 27

CE recebe aviso de chuvas intensas até terça-feira, 27Alerta inicia às 20 horas desta segunda-feira, 26, e segue até às 14 horas da terça-feira, 27
O Estado do Ceará recebeu um alerta meteorológico de chuvas intensas para todos os 184 municípios, com graus de risco variando entre risco potencial e médio. Aviso foi emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Alerta inicia às 20 horas desta segunda-feira, 26, e segue até às 14 horas da terça-feira, 27.
Sinal foi emitido baseado na análise detalhada de dados provenientes de modelos numéricos globais e regionais da Funceme, bem como outras instituições nacionais e internacionais.
A pasta esclarece que um aviso meteorológico é diferente de uma previsão do tempo. O primeiro termo tem caráter preventivo e alerta sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, podendo representar riscos à população.
Já a previsão informa as condições climáticas esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos.
Confira os 18 municípios com risco potencial de chuvas intensa
- Alto Santo
- Baixio
- Ereré
- Ibicuitinga
- Icó
- Iracema
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaretama
- Limoeiro do Norte
- Morada Nova
- Orós
- Pereiro
- Potiretama
- Quixeré
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte
- Umari
Já os outros 166 municípios do Estado estão com aviso de risco médio para chuvas intensas. Fortaleza está entre as regiões afetadas.
As demais regiões atingidas são: Litoral Norte, do Pecém, de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribara, Cariri cearense e Sertão Central e Inhamuns.
Prognóstico de chuvas de fevereiro a abril
No quarta-feira, 21, a Funceme divulgou o prognóstico dos meses de fevereiro a abril. O periódico indicou 40% de chance de chuvas abaixo da média, 40% em torno da média e 20% acima da média histórica.
Conforme o órgão, a “normalidade” das chuvas, citada no prognóstico climático, corresponde a uma categoria histórica calculada a partir de 30 anos de dados meteorológicos.
Para o período analisado, acumulados abaixo de 512,5 mm são classificados como abaixo da normalidade; entre 512,5 mm e 705,9 mm, como em torno da normalidade; e acima de 705,9 mm, como acima da média.
Do ponto de vista espacial, há tendência de o centro-sul do Ceará apresentar condições mais secas em relação ao centro-norte no acumulado dos três meses.
Para chegar nos resultados, a Funceme analisou campos atmosféricos e oceânicos de grande escala — vento em superfície e em altitude, pressão ao nível do mar, temperatura da superfície do mar, entre outros, e dos resultados de modelos numéricos globais e regionais.
No contexto dos oceanos, o Pacífico permanece sob influência de resfriamento das águas, caracterizando uma La Niña, porém sem gerar benefícios significativos para o Ceará.