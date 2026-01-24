Ceará: 15 alunos de escolas públicas são aprovados em medicina

Quinze alunos de escolas da rede pública do Ceará são aprovados em cursos de MedicinaEstudantes foram aprovados para cursar medicina em universidades públicas estaduais
Quinze alunos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino do Ceará foram aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais.
Um dos aprovados foi o jovem Marcos Willames Saboia de Andrade, de Crateús, a 318,38 km de Fortaleza. Ele concluiu o ensino médio técnico em Enfermagem na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Manoel Mano.
Leia Mais - CE tem três cursos de Medicina com nota máxima e um punido por nota baixa
Marcos mora na zona rural, na localidade Bebida Nova, distrito de Santo Antônio, e foi aprovado para estudar no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em Crateús.
“Medicina era um sonho meu desde criança, para poder ajudar outras pessoas. A minha inclinação para a área da saúde veio associada ao desejo de fazer alguma transformação na sociedade, podendo contribuir de forma significativa para a vida de outras pessoas. Minhas expectativas são muito boas, creio que a Uece irá me oferecer várias oportunidades de crescimento, contando também com o meu esforço”, explica.
Leia mais
Pedro Lucas de Sousa Bezerra, de 18 anos, também é um dos cearenses aprovados para o curso de Medicina.
Ele é egresso do 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macedo Júnior, em Juazeiro do Norte. Pedro vai estudar na Universidade Regional do Cariri (Urca) e na Universidade de Pernambuco (UPE), no campus de Serra Talhada.
No entanto, ele aguarda o resultado do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), pois deseja entrar na Universidade Federal do Cariri (UFCA).
O desejo de Pedro em se tornar médico surgiu após o relato de uma colega, que passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma escoliose.
“Certa vez, uma colega de estudos me contou a história de um procedimento médico que tivera de fazer. Ela tinha escoliose e conseguiu tratá-la. Ver a alegria dela ao narrar aquele evento e a sua satisfação quanto ao sucesso da operação me fez pensar: ‘talvez eu possa, também, trazer essa mesma alegria para outros’. Desse ponto em diante, quis cursar Medicina,” lembra.
Dos 15 aprovados, 8 vieram de escolas militares
Dos 15 estudantes egressos de escolas públicas do Ceará aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais, oito vieram de escolas militares.
De acordo com o Governo do Estado, as 15 aprovações, até agora, de estudantes de escolas públicas do Estado em cursos de Medicina reforça o papel da escola pública cearense na promoção de oportunidades e na formação de jovens preparados para enfrentar os desafios do ensino superior, evidenciando que dedicação, apoio pedagógico e políticas educacionais consistentes podem transformar trajetórias de vida.
Uma das políticas que contribuem para que alunos de escolas públicas tenham acesso ao ensino superior é a lei estadual nº 16.197, de 17 de janeiro de 2017, que institui a política de cotas em universidades públicas do Estado do Ceará.
De acordo com a legislação, 50% das vagas ofertadas em vestibulares devem ser disponibilizadas para estudantes que tenham concluído os três anos do ensino médio em escolas da rede pública, para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, pessoas com deficiência e pessoas economicamente carentes.
Para esse último critério, o candidato deve ter renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo, equivalente a R$2431,50, em 2025.
Dos estudantes da rede estadual que garantiram vagas nos cursos de Medicina citados, apenas um entrou pela ampla concorrência na Uece. Os outros 14 se beneficiaram da política de cotas.
Confira a lista dos estudantes aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais
Matheus Firmino Lucas Holanda
Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (Fortaleza)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Letícia Rebouças Machado
EEEP Francisca Rocha silva (Jaguaruana)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Anny Rammylle Nascimento da Silva
3º Colégio da Polícia Militar do Ceará Tenente Mário Lima (Maracanaú)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Ana Rafaely Pereira
EEM Dr. César Cals (Fortaleza)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Marília Acácia Gonçalves
Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (Fortaleza)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Rebeca Carvalho Lopes
Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (Fortaleza)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Maria Isadora Feitosa Araujo
EEM Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota (Quixadá)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Marcos Willames Saboia de Andrade Filho
EEEP Manoel Mano (Crateús)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
André Pereira Veras
EEEP Deputado José Maria Melo (Guaraciaba do Norte)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Ruan Jacó Paixão
EEEP Padre João Bosco de Lima (Mauriti)
Universidade Estadual do Ceará (Uece)
Cícero Rhyan Tavares Pereira
Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo (Juazeiro do Norte)
Universidade Regional do Cariri (Urca)
Gabryelli Alves da Silva
Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo (Juazeiro do Norte)
Universidade Regional do Cariri (Urca)
Pedro Lucas de Sousa Bezerra
Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo (Juazeiro do Norte)
Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade de Pernambuco (Upe)
Letícia Maria Bezerra Andrade
Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo (Juazeiro do Norte)
Universidade de Pernambuco (Upe)
Sebastião Tiago Batista dos Santos Filho
Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo (Juazeiro do Norte)
Universidade de Pernambuco (Upe)