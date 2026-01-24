Ceará: 15 alunos de escolas públicas são aprovados em medicina

Pedro Lucas, 18, e Matheus Willames, 18, são alunos da rede pública que conquistaram vaga em Medicina / Crédito: Seduc Ceará/Divulgação

Quinze alunos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino do Ceará foram aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais. Um dos aprovados foi o jovem Marcos Willames Saboia de Andrade, de Crateús, a 318,38 km de Fortaleza. Ele concluiu o ensino médio técnico em Enfermagem na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Manoel Mano.

Marcos mora na zona rural, na localidade Bebida Nova, distrito de Santo Antônio, e foi aprovado para estudar no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em Crateús.

Ele é egresso do 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macedo Júnior, em Juazeiro do Norte. Pedro vai estudar na Universidade Regional do Cariri (Urca) e na Universidade de Pernambuco (UPE), no campus de Serra Talhada. No entanto, ele aguarda o resultado do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), pois deseja entrar na Universidade Federal do Cariri (UFCA). O desejo de Pedro em se tornar médico surgiu após o relato de uma colega, que passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma escoliose.

“Certa vez, uma colega de estudos me contou a história de um procedimento médico que tivera de fazer. Ela tinha escoliose e conseguiu tratá-la. Ver a alegria dela ao narrar aquele evento e a sua satisfação quanto ao sucesso da operação me fez pensar: ‘talvez eu possa, também, trazer essa mesma alegria para outros’. Desse ponto em diante, quis cursar Medicina,” lembra. Dos 15 aprovados, 8 vieram de escolas militares Dos 15 estudantes egressos de escolas públicas do Ceará aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais, oito vieram de escolas militares.

De acordo com o Governo do Estado, as 15 aprovações, até agora, de estudantes de escolas públicas do Estado em cursos de Medicina reforça o papel da escola pública cearense na promoção de oportunidades e na formação de jovens preparados para enfrentar os desafios do ensino superior, evidenciando que dedicação, apoio pedagógico e políticas educacionais consistentes podem transformar trajetórias de vida.

Uma das políticas que contribuem para que alunos de escolas públicas tenham acesso ao ensino superior é a lei estadual nº 16.197, de 17 de janeiro de 2017, que institui a política de cotas em universidades públicas do Estado do Ceará. De acordo com a legislação, 50% das vagas ofertadas em vestibulares devem ser disponibilizadas para estudantes que tenham concluído os três anos do ensino médio em escolas da rede pública, para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, pessoas com deficiência e pessoas economicamente carentes. Para esse último critério, o candidato deve ter renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo, equivalente a R$2431,50, em 2025.