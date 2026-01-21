Fortaleza irá pagar reajuste de 5,4% no piso dos professores

Ao lado do secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, o prefeito Evandro Leitão anunciou que Fortaleza vai aderir ao reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores / Crédito: Reprodução/Instagram @evandroleitao

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que a capital cearense irá aderir ao reajuste de 5,4% no piso salarial nacional dos professores. A medida provisória foi assinada nesta quarta-feira, 21, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, com a atualização, o piso passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. Em vídeo publicado ao lado do secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT), o prefeito garantiu que a cidade irá aderir ao novo reajuste.

“Assim como já tinha feito em 2025, nós também iremos fazer agora, em 2026, aderindo ao reajuste do piso nacional da categoria que foi concedido pelo governo federal através do presidente Lula e do ministro Camilo Santana. O reajuste do piso que nós imediatamente já iremos implantar. Mais uma vez, Fortaleza sai na frente fazendo esse grande anúncio. É o reconhecimento e a valorização que nós damos a todos os profissionais de educação daqui do município de Fortaleza”, disse. No vídeo, o secretário Idilvan Alencar considera o cumprimento da lei do piso como “justo” e destaca o fato do município “sair na frente pelo segundo ano consecutivo”.

Segundo o prefeito, o reajuste irá beneficiar mais de 14 mil servidores da categoria, entre efetivos e substitutos. O projeto será encaminhado à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e, após a aprovação, será aplicado com efeito retroativo à data-base de 1º de janeiro.

Mudança no cálculo O piso é o valor mínimo que todos os profissionais da categoria devem receber. A medida provisória muda a forma de cálculo dos reajustes anuais. Pela nova regra, o percentual estabelecido nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior. A atualização mais recente representa um ganho real de 1,5% acima da inflação medida pelo INPC de 2025. Em comunicado, o governo federal informou que o piso será atualizado a partir da soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e de 50% da média da variação percentual da receita real, com base no INPC, relativa à contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Com isso, o cálculo garante que o valor tenha ganho real a cada ano e prevê que o piso tenha, no mínimo, o poder de compra e busque o ganho salarial real.