Ceará tem 11 instituições escolhidas para projetos oncológicos e para PcDs

11 instituições do Ceará foram selecionadas pelo Ministério da Saúde. Entre elas o Instituto do Câncer do Ceará (na imagem) / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Projetos de 11 instituições privadas e sem fins lucrativos do Ceará foram selecionados para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PcD). O resultado foi divulgado pelo Ministério da Saúde. A seleção, com 184 instituições de 22 estados e do Distrito Federal (DF), considerou iniciativas atuantes na prevenção e no combate ao câncer e na promoção da saúde da pessoa com deficiência (PCD). A autorização para captação é estipulada em até R$ 652 milhões.

Os representantes do território cearense incluem projetos oriundos de Fortaleza, Barbalha, Bela Cruz, Juazeiro do Norte, Iguatu e Ibicuitinga. Entre as ações, seis foram escolhidas para o Pronon, como o Instituto do Câncer do Ceará, e mais cinco para o Pronas/PcD.