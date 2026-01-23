Diretoria de Saúde da PMCE atendeu mais de 42 mil ocorrências em 2025

Diretoria de Saúde da PMCE atendeu mais de 42 mil ocorrências em 2025Número de atendimentos cresceu 60,98%. Odontologia destacou-se como o setor com maior volume de atendimentos, com 22.710 procedimentos
A Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Ceará (DS/PMCE) atendeu a 42.216 mil ocorrências no Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar (HPM) em 2025. O número representa um aumento de 60,98%. Informação é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Conforme a SSPDS, Odontologia destacou-se como o setor com maior volume de atendimentos, com 22.710 procedimentos realizados em 6.274 pacientes. O número representa 53,79% do total. Medicina apresentou um crescimento expressivo, com acréscimo de 15.981 atendimentos em comparação ao ano anterior.
Hospital e Maternidade da PMCE realizou mais de 105 mil procedimentos
Entre julho e dezembro de 2025, foram realizados 107.359 procedimentos, no Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar, abrangendo atendimentos ambulatoriais, cirurgias, exames e serviços especializados.
Durante o período, o HPM registrou 12.497 consultas ambulatoriais, 1.944 cirurgias, 585 admissões na maternidade, além da realização de 439 partos, sendo 91 normais e 348 cesarianas.
Foi apontada uma alta produtividade em áreas estratégicas, como o Centro de Imagem, com 15.256 exames; o Laboratório, com 57.700 procedimentos; a Fisioterapia, com 16.945 atendimentos; além de 1.555 exames de endoscopia e 292 cirurgias bucomaxilofaciais.
“Cuidar da saúde do nosso efetivo é uma prioridade institucional e um investimento direto na operacionalidade, no bem-estar e na dignidade do policial militar. A reintegração do Hospital da Polícia Militar à estrutura da PMCE representa um avanço histórico”, destacou o coronel e diretor da DS/PMCE, Francisco Eliton, em nota à imprensa.
Conforme a SSPDS, os avanços registrados pelo HPM estão diretamente ligados à Lei nº 19.261/2025, que recriou oficialmente o Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar (HPM).
A denominação do antigo Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar foi alterada, e sua vinculação administrativa transferida da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para a estrutura organizacional da Polícia Militar do Ceará, passando o hospital a integrar a Diretoria de Saúde da Corporação.
A norma estabelece a assistência à saúde dos militares estaduais e dependentes, com ampliação da estrutura física e do atendimento especializado, além de permitir a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênios.