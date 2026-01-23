Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretoria de Saúde da PMCE atendeu mais de 42 mil ocorrências em 2025

Diretoria de Saúde da PMCE atendeu mais de 42 mil ocorrências em 2025

Número de atendimentos cresceu 60,98%. Odontologia destacou-se como o setor com maior volume de atendimentos, com 22.710 procedimentos
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Ceará (DS/PMCE) atendeu a 42.216 mil ocorrências no Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar (HPM) em 2025. O número representa um aumento de 60,98%. Informação é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

LEIA | Comitê Estratégico de Segurança Integrada realiza 1ª reunião do ano no Ceará

Conforme a SSPDS, Odontologia destacou-se como o setor com maior volume de atendimentos, com 22.710 procedimentos realizados em 6.274 pacientes. O número representa 53,79% do total. Medicina apresentou um crescimento expressivo, com acréscimo de 15.981 atendimentos em comparação ao ano anterior.

Hospital e Maternidade da PMCE realizou mais de 105 mil procedimentos

Entre julho e dezembro de 2025, foram realizados 107.359 procedimentos, no Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar, abrangendo atendimentos ambulatoriais, cirurgias, exames e serviços especializados.

Durante o período, o HPM registrou 12.497 consultas ambulatoriais, 1.944 cirurgias, 585 admissões na maternidade, além da realização de 439 partos, sendo 91 normais e 348 cesarianas.

Foi apontada uma alta produtividade em áreas estratégicas, como o Centro de Imagem, com 15.256 exames; o Laboratório, com 57.700 procedimentos; a Fisioterapia, com 16.945 atendimentos; além de 1.555 exames de endoscopia e 292 cirurgias bucomaxilofaciais.

“Cuidar da saúde do nosso efetivo é uma prioridade institucional e um investimento direto na operacionalidade, no bem-estar e na dignidade do policial militar. A reintegração do Hospital da Polícia Militar à estrutura da PMCE representa um avanço histórico”, destacou o coronel e diretor da DS/PMCE, Francisco Eliton, em nota à imprensa.

Conforme a SSPDS, os avanços registrados pelo HPM estão diretamente ligados à Lei nº 19.261/2025, que recriou oficialmente o Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar (HPM).

A denominação do antigo Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar foi alterada, e sua vinculação administrativa transferida da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para a estrutura organizacional da Polícia Militar do Ceará, passando o hospital a integrar a Diretoria de Saúde da Corporação.

A norma estabelece a assistência à saúde dos militares estaduais e dependentes, com ampliação da estrutura física e do atendimento especializado, além de permitir a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênios.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar