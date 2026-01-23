Diretoria de Saúde da PMCE atendeu mais de 42 mil ocorrências em 2025

Área de Medicina apresentou um crescimento expressivo, com aumento de 15.981 atendimentos em comparação ao ano anterior / Crédito: Sargento Valberto Júnior/PMCE

A Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Ceará (DS/PMCE) atendeu a 42.216 mil ocorrências no Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar (HPM) em 2025. O número representa um aumento de 60,98%. Informação é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a SSPDS, Odontologia destacou-se como o setor com maior volume de atendimentos, com 22.710 procedimentos realizados em 6.274 pacientes. O número representa 53,79% do total. Medicina apresentou um crescimento expressivo, com acréscimo de 15.981 atendimentos em comparação ao ano anterior.

Hospital e Maternidade da PMCE realizou mais de 105 mil procedimentos Entre julho e dezembro de 2025, foram realizados 107.359 procedimentos, no Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar, abrangendo atendimentos ambulatoriais, cirurgias, exames e serviços especializados. Durante o período, o HPM registrou 12.497 consultas ambulatoriais, 1.944 cirurgias, 585 admissões na maternidade, além da realização de 439 partos, sendo 91 normais e 348 cesarianas. Foi apontada uma alta produtividade em áreas estratégicas, como o Centro de Imagem, com 15.256 exames; o Laboratório, com 57.700 procedimentos; a Fisioterapia, com 16.945 atendimentos; além de 1.555 exames de endoscopia e 292 cirurgias bucomaxilofaciais.