Quem é considerado PcD, segundo a lei no Brasil?

A definição de quem é considerado Pessoa com Deficiência (PcD) no Brasil está amparada por dois marcos legais: a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com status constitucional, e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Ambas estabelecem que a deficiência não se resume a um diagnóstico médico, mas resulta da interação entre impedimentos de longo prazo e barreiras que limitam a participação plena da pessoa na sociedade.

Confira abaixo o que diz a legislação e especialistas. Leia mais Fortaleza é 1ª capital a aderir a plano nacional de direitos de PcD Sobre o assunto Fortaleza é 1ª capital a aderir a plano nacional de direitos de PcD Segundo o advogado Emerson Maia Damasceno, presidente da Comissão Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB/CE e membro do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no Âmbito Judicial do Conselho Nacional de Justiça, a legislação entende PcD como alguém com “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial". "Em interação com uma ou mais barreiras, o indivíduo com deficiência pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” .

Ele destaca que “não há hierarquia entre as deficiências”. Avaliação biopsicossocial: por que ainda não está em vigor Um dos instrumentos centrais da LBI é a avaliação biopsicossocial, que deveria substituir definitivamente o modelo estritamente médico na definição de deficiência. Essa avaliação deve ser realizada por equipe multiprofissional e considerar não apenas impedimentos, mas também fatores sociais, ambientais e psicológicos.

No entanto, o mecanismo ainda não está regulamentado. Damasceno lembra que, mesmo após a criação de um grupo de trabalho pelo Decreto nº 11.487/2023, o país segue sem um modelo oficial. "Até hoje o decreto que regulamentará a avaliação biopsicossocial não foi publicado, mesmo após uma década da Lei" .